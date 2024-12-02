Акции Intel дорожают на 4% на новости об отставке главы компании

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Пэт Гелсингер, главный исполнительный директор Intel Corp., ушел в отставку со своего поста и покинул совет директоров 1 декабря, сообщила компания.

Гелсингер руководил Intel почти четыре года, и за это время капитализация чипмейкера резко упала, поскольку компания начала сильно проигрывать конкурентам и терять долю рынка. Особенно заметно её отставание в сегменте чипов, поддерживающих работу технологий искусственного интеллекта, пишет CNBC.

Временно исполнять обязанности CEO будут главный финансовый директор Дэвид Зинснер и исполнительный вице-президент Мишель Холтхаус, а место председателя совета директоров на временной основе займет Фрэнк Йери.

Акции Intel дорожают на 4% на предварительной сессии в понедельник. С начала года капитализация компании упала вдвое, до $103,7 млрд.