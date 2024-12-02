Поиск

Акции Intel дорожают на 4% на новости об отставке главы компании

Акции Intel дорожают на 4% на новости об отставке главы компании
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Пэт Гелсингер, главный исполнительный директор Intel Corp., ушел в отставку со своего поста и покинул совет директоров 1 декабря, сообщила компания.

Гелсингер руководил Intel почти четыре года, и за это время капитализация чипмейкера резко упала, поскольку компания начала сильно проигрывать конкурентам и терять долю рынка. Особенно заметно её отставание в сегменте чипов, поддерживающих работу технологий искусственного интеллекта, пишет CNBC.

Временно исполнять обязанности CEO будут главный финансовый директор Дэвид Зинснер и исполнительный вице-президент Мишель Холтхаус, а место председателя совета директоров на временной основе займет Фрэнк Йери.

Акции Intel дорожают на 4% на предварительной сессии в понедельник. С начала года капитализация компании упала вдвое, до $103,7 млрд.

Intel Мишель Холтхаус Дэвид Зинснер Пэт Гелсингер Фрэнк Йери США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления

Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления

"Росатом" признал право добросовестных миноритариев СМЗ на компенсацию

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

В Бишкеке таксисты протестуют у офиса "Яндекс такси" против высокой комиссии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });