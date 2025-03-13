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Новым главой Intel станет Лип-Бу Тан

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Intel Corp. объявила о назначении Лип-Бу Тана новым главным исполнительным директором компании.

Он вступит в должность 18 марта, сменив временно исполняющих обязанности CEO Дэвида Зинснера и Мишель Джонстон Холтхаус, говорится в пресс-релизе Intel.

Зинснер останется главным финансовым директором компании, Холтхаус – главой подразделения Intel Products и исполнительным вице-президентом. Они вместе руководили компанией с декабря прошлого года, когда бывший CEO Пэт Гелсингер ушел в отставку.

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Лип-Бу Тан возглавлял ИТ-компанию Cadence Design Systems с 2009 по 2021 год. За время его руководства выручка компании выросла более чем вдвое, а капитализация взлетела более чем в 30 раз. Тан вошел в совет директоров Intel в сентябре 2022 года и вышел из него в августе прошлого года.

Тан имеет степень бакалавра Наньянского технологического университета в Сингапуре и степень магистра Массачусетского технологического института (MIT).

Аналитики полагают, что при Тане Intel может быть разделена на две независимые компании, одна из которых будет заниматься проектированием микрочипов, а вторая – их производством, пишет MarketWatch. Бывший CEO Гелсингер выступал против такого разделения, и некоторые СМИ писали, что уход Тана из совета директоров в прошлом году был вызван несогласием с позицией Гелсингера по этому вопросу.

Акции Intel подскочили на 10% на дополнительной сессии в среду. За последние 12 месяцев рыночная стоимость компании рухнула вдвое, до $89,5 млрд, на опасениях, что компания теряет долю рынка и проигрывает конкуренцию в ключевом сегменте чипов, поддерживающих работу технологий искусственного интеллекта.

Intel Лип-Бу Тан
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