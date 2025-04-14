Основатель хедж-фонда Bridgewater опасается рисков хуже рецессии для США

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская экономика находится на грани рецессии, сказал NBC News основатель хедж-фонда Bridgewater, миллиардер Рэй Дейлио.

По его словам, последствия внешнеторговой и экономической политики американского президента Дональда Трампа будут представлять угрозу для глобальной экономики.

"Прямо сейчас у нас момент, когда нужно принимать решения, и мы очень близко к рецессии, - сказал он. - Но я беспокоюсь, что произойдет кое-что хуже рецессии, если не справиться с этой ситуацией".

Дейлио больше обеспокоен перебоями в торговле, ростом госдолга США и сломом развивающимися мировыми державами международной экономико-геополитической структуры, существующей с конца Второй мировой войны.

"Мы переходим от мультилатерализма, который по большей части представляет собой американский тип мирового порядка, к одностороннему мировому порядку, где наблюдается серьезный конфликт", - пояснил миллиардер.

По его мнению, историей движут пять сил: экономика, внутренний политический конфликт, международный порядок, технологии и явления природного характера, такие как наводнения и пандемии. При этом у пошлин Трампа есть понятные цели, но они реализуются в "очень подрывающем" ключе, создающем глобальный конфликт, говорит Дейлио.

Кроме того, конгрессменам нужно сократить дефицит федерального бюджета до 3% ВВП, считает он. "Если они этого не сделают, у нас будет проблема с балансом спроса и предложения в области долга вдобавок к уже упомянутым проблемам, и последствия будут хуже, чем у обычной рецессии", - заявил основатель Bridgewater.

На кону сама стоимость денег, говорит Дейлио. В случае серьезных проблем на рынке облигаций вкупе с внутренними и международными разногласиями шок для денежной системы будет еще хуже, чем после отмены золотого стандарта Ричардом Никсоном в 1971 году и в период мирового финансового кризиса 2008 года.

Этого можно избежать, если законодатели объединят силы для сокращения дефицита и США примут меры для предотвращения разногласий и неэффективной политики на глобальной арене.