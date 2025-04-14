Поиск

Основатель хедж-фонда Bridgewater опасается рисков хуже рецессии для США

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская экономика находится на грани рецессии, сказал NBC News основатель хедж-фонда Bridgewater, миллиардер Рэй Дейлио.

По его словам, последствия внешнеторговой и экономической политики американского президента Дональда Трампа будут представлять угрозу для глобальной экономики.

"Прямо сейчас у нас момент, когда нужно принимать решения, и мы очень близко к рецессии, - сказал он. - Но я беспокоюсь, что произойдет кое-что хуже рецессии, если не справиться с этой ситуацией".

Дейлио больше обеспокоен перебоями в торговле, ростом госдолга США и сломом развивающимися мировыми державами международной экономико-геополитической структуры, существующей с конца Второй мировой войны.

"Мы переходим от мультилатерализма, который по большей части представляет собой американский тип мирового порядка, к одностороннему мировому порядку, где наблюдается серьезный конфликт", - пояснил миллиардер.

По его мнению, историей движут пять сил: экономика, внутренний политический конфликт, международный порядок, технологии и явления природного характера, такие как наводнения и пандемии. При этом у пошлин Трампа есть понятные цели, но они реализуются в "очень подрывающем" ключе, создающем глобальный конфликт, говорит Дейлио.

Кроме того, конгрессменам нужно сократить дефицит федерального бюджета до 3% ВВП, считает он. "Если они этого не сделают, у нас будет проблема с балансом спроса и предложения в области долга вдобавок к уже упомянутым проблемам, и последствия будут хуже, чем у обычной рецессии", - заявил основатель Bridgewater.

На кону сама стоимость денег, говорит Дейлио. В случае серьезных проблем на рынке облигаций вкупе с внутренними и международными разногласиями шок для денежной системы будет еще хуже, чем после отмены золотого стандарта Ричардом Никсоном в 1971 году и в период мирового финансового кризиса 2008 года.

Этого можно избежать, если законодатели объединят силы для сокращения дефицита и США примут меры для предотвращения разногласий и неэффективной политики на глобальной арене.

США Bridgewater Рэй Дейлио Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"СПБ биржа" увеличит количество российских бумаг, торгуемых в режиме основных торгов

ОПЕК понизила оценки роста мирового спроса на нефть в 2025-26 гг.

Озон банк запустил платежный сервис Ozon Pay

Озон банк запустил платежный сервис Ozon Pay

Суд отказался отменять запрет на выезд из России бенефициару "Домодедово"

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Сбер снизил ставку по ипотеке для зарплатных клиентов

Goldman Sachs вновь снизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 года

Goldman Sachs вновь снизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6185 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе385 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2240 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });