Рэй Далио ушел с поста инвестиционного директора своей компании Bridgewater Associates

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Известный инвестор и миллиардер Рэй Далио покинул пост инвестиционного директора крупнейшего в США хэдж-фонда Bridgewater Associates, пишет The Wall Street Journal.

Далио основал Bridgewater почти полвека назад, а сейчас объем активов под управлением компании достигает $150 млрд. Среднегодовая доходность флагманского фонда Pure Alpha с момента его основания в 1991 году составляет 11,3%, с начала этого года - 34,6%.

Процесс передачи управления фондом обсуждался последние десять лет и вступил в активную фазу в феврале, когда Далио подписал соответствующее соглашение. Однако окончательный отход инвестора от дел потребовал времени и улаживания регуляторных формальностей.

"В пятницу мы завершили работу, подписали бумаги и закрыли соглашение. Контроль над компанией теперь осуществляет операционный совет", - говорится в сообщении Марка Бертолини и Нира Бара Деа, совместно занимающих должность главных исполнительных директоров Bridgewater.

Далио, состояние которого оценивается в $16,2 млрд, останется членом совета директоров фонда.

Рэй Далио получил известность в инвестиционных кругах в том числе благодаря собственной стратегии "всепогодного портфеля" (All-Weather Portfolio) - портфеля, активы в котором специально подобраны с тем, чтобы обеспечить стабильную доходность при любых ситуациях в экономике. Этот портфель состоит на 40% из долгосрочных гособлигаций, на 30% из акций, на 15% из среднесрочных облигаций, и по 7,5% в нем занимают сырьевые активы и золото.

Среднегодовая доходность такой стратегии в целом ниже, чем у индекса S&P 500, однако и его волатильность существенно более умеренная. Тем не менее, с начала года фонд All Weather, придерживающийся указанной стратегии, рухнул на 27% из-за необычной ситуации на рынке, когда стоимость облигаций падала вместе с котировками акций, тогда как обычно они демонстрируют обратную корреляцию.