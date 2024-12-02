Крупнейший мировой хедж-фонд сократил долю в Nvidia в III квартале

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире хедж-фонд по объему активов Bridgewater Associates скорректировал портфель акций технологических компаний в третьем квартале 2024 года, сократив долю в Nvidia Corp..

Bridgewater продал 1,8 млн акций Nvidia, и на конец квартала ему принадлежало 4,8 млн бумаг Nvidia, говорится в документах, направленных хедж-фондом Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). За девять месяцев 2024 года акции Nvidia подорожали на 145%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 21%.

С начала четвертого квартала стоимость бумаг Nvidia увеличилась на 14%.

Эксперты полагают, что планы избранного президента США Дональда Трампа резко повысить импортные пошлины, в том числе для китайских товаров, могут создать проблемы для цепочки поставок Nvidia, отмечает MarketWatch. В то же время ландшафт рынка искусственного интеллекта меняется, и ростом этого рынка, вероятно, смогут воспользоваться и другие компании, в том числе Super Micro Computer Inc.

Акции Super Micro в январе-сентябре подорожали на 46%, однако с начала четвертого квартала их стоимость упала на 22% из-за обвинений в нарушениях, вынудивших ее отложить публикацию отчетности за фингод.

Bridgewater купил 1,45 млн акций Super Micro в третьем квартале и теперь владеет 1,611 млн бумаг этой компании.

Хедж-фонд также приобрел 437,268 тыс. акций Palantir Technologies Inc., поставщика решений для работы с большими данными, и 364,292 тыс. бумаг Advanced Micro Devices Inc. (AMD).

Капитализация Palantir взлетела на 117% за девять месяцев текущего года и подскочила на 80% в четвертом квартале. Бумаги AMD подорожали лишь на 11% в январе-сентябре и потеряли в цене 16% в текущем квартале.