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Nvidia может потерять $5,5 млрд из-за ограничений на экспорт чипов H20 в Китай

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Nvidia Corp. может потерять миллиарды долларов из-за ограничений на экспорт чипов в Китай.

Правительство США уведомило Nvidia о необходимости получения экспортной лицензии для продажи чипов H20 в Китай, говорится в заявлении, направленном компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Аналитики сомневаются, что Nvidia получит необходимую лицензию, пишет Market Watch.

Чипы H20, предназначенные для применения в технологиях искусственного интеллекта (ИИ), разрабатывались Nvidia специально для экспорта в КНР с учетом ранее действовавших требований экспортного контроля, ограничивающих производительность поставляемых в эту страну американских чипов из соображений национальной безопасности.

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В заявлении Nvidia говорится, что из-за новых требований ее результаты за первый финквартал текущего года, завершающийся 27 апреля, будут включать около $5,5 млрд дополнительных расходов, связанных с запасами H20 и обязательствами по закупкам.

"Информация, предоставленная Nvidia, очень непрозрачна, и мы, скорее всего, поймем всю ситуацию только после того, как правительство опубликует новые экспортные ограничения, - отметил аналитик D.A. Davison Гил Лурия. - Списание средств, скорее всего, представляет собой стоимость запасов H20, которые компания больше не сможет продавать в КНР".

Ранее аналитики предупреждали, что в случае введения ограничений на поставки чипов H20 Nvidia потеряет свою долю на китайском рынке ИИ, уступив ее Huawei.

Котировки акций Nvidia снижаются на 6,3% на предварительных торгах в среду.

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