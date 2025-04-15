Ericsson неожиданно увеличил чистую прибыль в I квартале на 61%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB увеличил чистую прибыль в первом квартале на 61%, выручку - на 3%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 4,22 млрд шведских крон ($430 млн) по сравнению с 2,61 млрд крон за аналогичный период предыдущего года. Результат оказался существенно лучше консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов, который составлял 2,41 млрд шведских крон.

Квартальная выручка Ericsson составила 55,03 млрд крон против 53,33 млрд крон годом ранее (консенсус - 55,5 млрд крон). В органическом выражении продажи не изменились.

Продажи компании в Северной и Южной Америке выросли на 26%. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке показатель сократился на 5%, в Юго-Восточной Азии, Океании и Индии - на 16%, в Северо-Восточной Азии - на 6%.

Глобальные продажи в сегменте оборудования для телекоммуникационных сетей в минувшем квартале увеличились на 6%, до 35,6 млрд крон, органический рост продаж этого направления составил 3%.

Продажи Ericsson в сегменте облачного ПО и услуг уменьшились на 1%, до 13 млрд крон.

Компания отмечает повышенную неопределенность в отношении перспектив второго квартала как с точки зрения возможности дальнейших изменений в области пошлин, так и с точки зрения общей макроэкономической среды.