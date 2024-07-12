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Ericsson зафиксировала чистый убыток во II квартале из-за списания активов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB зафиксировал чистый убыток во втором квартале 2024 года из-за списания активов американского поставщика облачных услуг Vonage, купленного компанией в 2022 году.

Как говорится в пресс-релизе Ericsson, чистый убыток в минувшем квартале составил 11 млрд шведских крон ($1,04 млрд) по сравнению с убытком в 597 млн крон за аналогичный период предыдущего года.

Ранее компания предупредила, что спишет стоимость нематериальных активов Vonage на 11,4 млрд крон в связи с замедлением темпов роста рынка для этого бизнеса.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что Ericsson зафиксирует чистую прибыль в 1,2 млрд крон во втором квартале.

Выручка компании в апреле-июне уменьшилась на 7%, до 59,85 млрд крон, превысив консенсус-прогноз рынка на уровне 58,58 млрд крон.

Выручка в ключевом для компании сегменте оборудования для мобильных сетей снизилась на 11%. Продажи этого подразделения в Северной Америке подскочили на 20%, поскольку ряд крупных клиентов увеличили инвестиции в сетевое оборудование. На других рынках продажи снизились, в том числе в регионе, объединяющем Юго-Восточную Азию, Океанию и Индию, они рухнули на 55%, главным образом из-за спада инвестиций в Индии.

Выручка подразделения облачного ПО и услуг в минувшем квартале практически не изменилась по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Компания по-прежнему ожидает, что рыночная ситуация останется сложной, поскольку инвестиции в Индии, вероятно, продолжат сокращаться после рекордного роста в прошлом году.

Акции Ericsson прибавляют в цене 8% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 16,2%.

Ericsson
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