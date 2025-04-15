Консолидированная выручка ГК "Фармасинтез" в 2024 году выросла на 35%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Фармасинтез" в 2024 году увеличила консолидированную выручку по РСБУ на 35% по сравнению с 2023 годом, до 50,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба группы.

Прибыль до вычета процентов к уплате, налогов и амортизации (EBITDA) за 2024 год составила 8,7 млрд рублей.

"Несмотря на существующие ограничения и санкции, мы успешно приобрели и запустили в работу большое количество оборудования для разработки новых лекарственных средств. В 2024 году мы зарегистрировали и вывели на рынок более 25 новых препаратов", - прокомментировал президент ГК "Фармасинтез" Викрам Пуния.

По его словам, в 2025 году компания ожидает регистрацию и планирует вывод на рынок трех новых лекарственных препаратов собственной разработки.

Компания также планирует завершить строительство и запустить три новых завода в Москве, Калужской области и Иркутске, а также модернизировать и запустить новые цеха в Уссурийске, Тюмени и Братске.

"Основные цели на 2025 год включают масштабную работу по трансферу технологий фармацевтических субстанций и обучению персонала в этой области. "Фармасинтез" продолжит развивать направление разработки инновационных лекарственных препаратов и откроет новый R&D центр для разработки медицинского оборудования", - отмечается в пресс-релизе.

Производственные мощности ГК "Фармасинтез" представлены пятью заводами, расположенными в Уссурийске, Иркутске, Братске, Тюмени и Петербурге. Годовой объем выпускаемой продукции превышает 100 млн упаковок.

"Фармасинтез" разрабатывает и производит лекарственные средства для онкологии, гематологии, эндокринологии, иммунологии и кардиологии, а также препараты для лечения орфанных, гормональных, инфекционных, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. В портфеле компании - препараты для терапии диабета, туберкулеза, гепатита, ВИЧ-инфекции, COVID-19, хронической почечной недостаточности.

Головная компания ГК расположена в Иркутске - АО "Фармасинтез". Ее владельцем является Пуния.