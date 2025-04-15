Поиск

Консолидированная выручка ГК "Фармасинтез" в 2024 году выросла на 35%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Фармасинтез" в 2024 году увеличила консолидированную выручку по РСБУ на 35% по сравнению с 2023 годом, до 50,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба группы.

Прибыль до вычета процентов к уплате, налогов и амортизации (EBITDA) за 2024 год составила 8,7 млрд рублей.

"Несмотря на существующие ограничения и санкции, мы успешно приобрели и запустили в работу большое количество оборудования для разработки новых лекарственных средств. В 2024 году мы зарегистрировали и вывели на рынок более 25 новых препаратов", - прокомментировал президент ГК "Фармасинтез" Викрам Пуния.

По его словам, в 2025 году компания ожидает регистрацию и планирует вывод на рынок трех новых лекарственных препаратов собственной разработки.

Компания также планирует завершить строительство и запустить три новых завода в Москве, Калужской области и Иркутске, а также модернизировать и запустить новые цеха в Уссурийске, Тюмени и Братске.

"Основные цели на 2025 год включают масштабную работу по трансферу технологий фармацевтических субстанций и обучению персонала в этой области. "Фармасинтез" продолжит развивать направление разработки инновационных лекарственных препаратов и откроет новый R&D центр для разработки медицинского оборудования", - отмечается в пресс-релизе.

Производственные мощности ГК "Фармасинтез" представлены пятью заводами, расположенными в Уссурийске, Иркутске, Братске, Тюмени и Петербурге. Годовой объем выпускаемой продукции превышает 100 млн упаковок.

"Фармасинтез" разрабатывает и производит лекарственные средства для онкологии, гематологии, эндокринологии, иммунологии и кардиологии, а также препараты для лечения орфанных, гормональных, инфекционных, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. В портфеле компании - препараты для терапии диабета, туберкулеза, гепатита, ВИЧ-инфекции, COVID-19, хронической почечной недостаточности.

Головная компания ГК расположена в Иркутске - АО "Фармасинтез". Ее владельцем является Пуния.

Иркутск Фармасинтез Викрам Пуния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing

Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд

Минэнерго РФ ожидает роста производства бензинов и ДТ в 2025 году

AmCham предложит отменить ограничения США на инвестиции в РФ, финансовое взаимодействие и часть санкций

AmCham предложит отменить ограничения США на инвестиции в РФ, финансовое взаимодействие и часть санкций

ЦБ РФ отозвал лицензию у Промтрансбанка

Европейские рынки акций уверенно выросли в понедельник

Европейские рынки акций уверенно выросли в понедельник

В РФ разработали правила для самозапрета на оформление сим-карт и отказа от спам-звонков

Власти, Segezha, кредиторы и ЦБ согласовали условия реструктуризации долга

Власти, Segezha, кредиторы и ЦБ согласовали условия реструктуризации долга
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6191 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });