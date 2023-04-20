Сменился гендиректор "Фармасинтеза"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Генеральным директором АО "Фармасинтез" с 19 апреля назначен Андрей Семенов, сообщается в ЕГРЮЛ. На этом посту он сменил Евгения Орачевского, который руководил АО с 15 декабря 2022 года как врио гендиректора.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Семенов ранее работал гендиректором "ООО Братскхимсинтез", "дочки" "Фармасинтеза", которая производит фармсубстанции.

АО "Фармасинтез" основано в 1997 году в Иркутске, является материнской компанией и основным активом в одноименной группе компаний.

Группа "Фармасинтез" является крупным российским производителем противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков. Мощности компании находятся в Иркутске, Братске, Уссурийске, Петербурге, Тюмени.

Владельцем АО "Фармасинтез" является Викрам Пуния, президент ГК "Фармасинтез".