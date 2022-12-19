"Фармасинтез" возглавил бывший министр экономического развития Иркутской области

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности гендиректора АО "Фармасинтез" с 15 декабря назначен Евгений Орачевский, сообщается в ЕГРЮЛ.

На посту главы компании он сменил Игоря Мороза, который был гендиректором компании с 28 сентября 2021 года. До "Фармасинтеза" Мороз, как сообщалось, работал в компаниях "Белуга групп" (один из ведущих производителей крепкой алкогольной продукции в России).

Орачевский уже возглавлял "Фармасинтез" с сентября 2019 года по май 2021 года и ушел из компании, выполнив "поставленные перед ним задачи по реализации ряда проектов", сообщала тогда пресс-служба компании. До прихода в "Фармасинтез" Орачевский был министром экономического развития Иркутской области.

АО "Фармасинтез" основано в 1997 году в Иркутске и является материнской компанией и основным активом в одноименной группе компаний. Группа "Фармасинтез" - крупный российский производитель противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков. Мощности компании находятся в Иркутске, Братске, Уссурийске, Петербурге, Тюмени.

Владельцем АО "Фармасинтез" является Викрам Пуния, президент ГК "Фармасинтез".