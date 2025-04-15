Акционеры СК "Ренессанс Жизнь" одобрили присоединение бывшей СК "Райффайзен Лайф"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Участники компании ООО "СК "Ренессанс Жизнь" (входит в группу "Ренессанс Страхование") на внеочередном собрании приняли решение о присоединении ООО "СК "Р. Лайф" (бывшая "СК "Райффайзен Лайф"), сообщил присоединяющий страховщик.

"Требования о досрочном исполнении обязательств или прекращении обязательств и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами в ООО "СК "Ренессанс Жизнь" не позднее 30 дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица в журнале "Вестник государственной регистрации"", - говорится в сообщении.

По данным Банка России, в 2024 году сборы страховщика жизни группы "Ренессанс Страхование" составили 96,1 млрд рублей, увеличившись на 61,2% к уровню 2023 года. Общие выплаты компании за прошлый год выросли в 2,1 раза - до 52,2 млрд рублей.

Сборы ООО "СК "Р.Лайф" за прошлый год сократились на 31,5% - до 1,8 млрд рублей, а выплаты снизились на 23% - до 4,6 млрд рублей.

Сделка по покупке страховой компании "Райффайзен лайф" у Райффайзенбанка и австрийской страховой группы Uniqa группой "Ренессанс Cтрахование" была закрыта в начале октября 2024 года. Тогда же компания была переименована в ООО "Страховая Компания "Р.Лайф".

Портфель ООО "СК "Райффайзен Лайф" на момент сделки состоял из долгосрочных продуктов накопительного, инвестиционного, рискового и кредитного страхования. Группа "Ренессанс Страхование" сообщала, что "договоры сохраняют юридическую силу и не требуют переоформления, обслуживание клиентов ведется в штатном режиме", контакты - без изменений.

Ранее, комментируя саму сделку, генеральный директор группы "Ренессанс Cтрахование" Юлия Гадлиба отметила, что она "демонстрирует долгосрочную амбицию построить лидера на рынке life страхования России". Параллельно группа "Ренессанс Страхование" проводила сделку приобретения портфеля договоров страхования жизни страховщика группы ВСК ("ВСК - Линия жизни", группа ВСК объявила о принципиальном отказе от этого бизнеса - ИФ).

Только за счет этих приобретений, по оценке Гадлибы, "инвестиционный портфель группы увеличился примерно на 30 млрд рублей". Кроме того, группа-покупатель рассчитывала на расширение клиентской база и повышение операционной эффективности. "Мы продолжим придерживаться стратегии прибыльного роста, одной из составляющей которой является постоянный поиск возможностей для роста через сделки по слиянию и поглощению в ключевых для нас направлениях", - объясняла Гадлиба.

ПАО "Группа "Ренессанс страхование" - первая российская страховая компания, которая провела IPO. Размещение акций прошло на "Московской бирже" осенью 2021 года. По его итогам free-float составил около 24%, крупнейшая доля (около 38%) была у Sputnik Group. Актуальную структуру владения компания не раскрывает, отмечая лишь, что акции распределены "между широким кругом участников", а контролирующего акционера нет.

Чистая прибыль ПАО "Группа Ренессанс Страхование" по МСФО за 2024 год увеличилась на 7,8% к уровню 2023 года и составила 11,1 млрд рублей.