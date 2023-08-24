Райффайзенбанк и Uniqa продают СК "Райффайзен Лайф" "Ренессанс Страхованию"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк и австрийская страховая группа Uniqa продают 100% СК "Райффайзен Лайф" страховой компании "Ренессанс Жизнь" (входит в группу "Ренессанс Страхование").

О планах продать 75% "Райффайзен Лайф" группа Uniqa сообщила в пресс-релизе к финансовой отчетности за I полугодие 2023 года. С завершением этой сделки австрийская группа уйдет из России.

Райффайзенбанк тоже заявил о намерении реализовать свои 25% в "Райффайзен Лайф".

"Владельцы страховой компании "Райффайзен Лайф" - Uniqa (доля в капитале 75%) и Райффайзенбанк (доля 25%) - достигли соглашения со страховой компанией "Ренессанс Жизнь" о продаже своих долей в капитале СК "Райффайзен Лайф". Продажа осуществляется в строгом соответствии с установленными процедурами и ограничениями и подлежит согласованию со всеми регулирующими органами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Сделка не завершена, поэтому мы не можем комментировать информацию. Мы можем подтвердить, что нам интересны приобретения компаний на российском страховом рынке, которые создают дополнительную стоимость для наших акционеров", - прокомментировали "Интерфаксу" информацию в группе "Ренессанс Страхование". Вместе с тем представитель группы уточнил, что сделка, "скорее всего, будет завершена до конца текущего года, в настоящее время участники ожидают ее одобрения".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник на страховом рынке, "первоначально предполагалось, что в результате сделки группе "Ренессанс Страхование" перейдет 100% СК "Райффайзен Лайф". Собеседник не исключил, что сделка пройдет в два этапа и будет соответствовать первоначальному плану.

Доля СК "Ренессанс Жизнь" на рынке страхования жизни составляет 6,5% (сборы премий по итогам I квартала 2023 года - 9,68 млрд рублей, выплаты за январь-март текущего года составили 7,2 млрд рублей).

Чистая сумма страховых премий СК "Райффайзен Лайф" в 2022 году составила 3,8 млрд рублей, выплат - 5,2 млрд рублей.