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Группа "Ренессанс страхование" купила СК "Райффайзен лайф" у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa

Группа "Ренессанс страхование" купила СК "Райффайзен лайф" у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Группа "Ренессанс страхование" закрыла сделку по покупке страховой компании "Райффайзен лайф" у Райффайзенбанка и австрийской страховой группы Uniqa.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, страховая компания "Ренессанс жизнь" (входит в группу "Ренессанс страхование") стала владельцем 100% долей "Райффайзен лайф" 3 октября 2024 года.

Ранее австрийская Uniqa владела 75% "Райффайзен лайф", Райффайзенбанку принадлежало 25% компании.

О том, что Райффайзенбанк и Uniqa продают 100% СК "Райффайзен лайф" страховой компании "Ренессанс жизнь", стороны сообщили еще в августе 2023 года. Австрийская страховая группа тогда заявила, что с завершением сделки она уйдет из России.

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Продажа осуществляется в строгом соответствии с установленными процедурами и ограничениями и подлежит согласованию со всеми регулирующими органами, отмечал тогда Райффайзенбанк.

"Ренессанс страхование" рассчитывало на завершение сделки до конца 2023 года после получения всех необходимых одобрений.

Первоначально предполагалось, что в результате сделки группе "Ренессанс страхование" перейдет 100% "Райффайзен лайф", отмечал ранее источник на страховом рынке. Собеседник не исключал, что сделка пройдет в два этапа и будет соответствовать первоначальному плану.

Ренессанс страхование Райффайзенбанк Райффайзен лайф Uniqa
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