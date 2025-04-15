Выпуск нержавеющей стали в мире в 2024 году вырос на 7%, до 62,6 млн тонн

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мировое производство нержавеющей стали в 2024 году выросло на 7%, до 62,621 млн тонн (58,539 млн тонн в 2023 году), сообщила Всемирная ассоциация нержавеющей стали (World Stainless Association, ранее - International Stainless Steel Forum, ISSF).

В Китае выпуск нержавеющей стали в прошлом году увеличился на 7,5%, до 39,441 млн тонн, в странах Азии без учета Китая и Южной Кореи - на 6,4%, до 7,332 млн тонн. В США производство такого металла повысилось на 6,9%, до 1,95 млн тонн, Европе - на 1,5%, до 6,088 млн тонн.

В России, Бразилии, Индонезии, ЮАР и Южной Корее выпуск нержавеющей стали в 2024 году вырос на 9,2%, до 7,82 млн тонн.