Мировой выпуск стали в 2024 году сократился на 0,9%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в декабре 2024 года выросло на 5,6% в годовом измерении, до 144,5 млн тонн, сообщила организация.

В целом в 2024 году мировой выпуск металла уменьшился на 0,9%, до 1,839 млрд тонн.

Россия в декабре, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 8,6% в годовом выражении, до 5,7 млн тонн, а по итогам прошлого года - на 7%, до 70,7 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

декабрь 2024 Динамика к декабрю 2023 2024 год Динамика к 2023 году Всего (71 страна) 144,5 5,6% 1 839,4 -0,9% Страны ЕС (27), всего 9,6 7,2% 129,5 2,6% Россия, страны СНГ, Украина 6,8 -6,8% 84,8 -4,2% Россия 5,7* -8,6% 70,7 -7,0% Китай 76,0 11,8% 1 005,1 -1,7% Индия 13,6 9,5% 149,6 6,3% Япония 6,9 -1,1% 84,0 -3,4% США 6,7 -2,4% 79,5 -2,4% Южная Корея 5,2 -3,2% 63,5 -4,7% Германия 2,7 4,1 37,2 5,2% Турция 3,0 -7,6% 36,9 9,4% Бразилия 2,6 1,8% 33,7 5,3% Иран 2,6 -8,2% 31,0 0,8%

* - Предварительные данные