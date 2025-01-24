Мировой выпуск стали в 2024 году сократился на 0,9%
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в декабре 2024 года выросло на 5,6% в годовом измерении, до 144,5 млн тонн, сообщила организация.
В целом в 2024 году мировой выпуск металла уменьшился на 0,9%, до 1,839 млрд тонн.
Россия в декабре, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 8,6% в годовом выражении, до 5,7 млн тонн, а по итогам прошлого года - на 7%, до 70,7 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|декабрь 2024
|Динамика к декабрю 2023
|2024 год
|Динамика к 2023 году
|Всего (71 страна)
|144,5
|5,6%
|1 839,4
|-0,9%
|Страны ЕС (27), всего
|9,6
|7,2%
|129,5
|2,6%
|Россия, страны СНГ, Украина
|6,8
|-6,8%
|84,8
|-4,2%
|Россия
|5,7*
|-8,6%
|70,7
|-7,0%
|Китай
|76,0
|11,8%
|1 005,1
|-1,7%
|Индия
|13,6
|9,5%
|149,6
|6,3%
|Япония
|6,9
|-1,1%
|84,0
|-3,4%
|США
|6,7
|-2,4%
|79,5
|-2,4%
|Южная Корея
|5,2
|-3,2%
|63,5
|-4,7%
|Германия
|2,7
|4,1
|37,2
|5,2%
|Турция
|3,0
|-7,6%
|36,9
|9,4%
|Бразилия
|2,6
|1,8%
|33,7
|5,3%
|Иран
|2,6
|-8,2%
|31,0
|0,8%
* - Предварительные данные