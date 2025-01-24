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Мировой выпуск стали в 2024 году сократился на 0,9%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в декабре 2024 года выросло на 5,6% в годовом измерении, до 144,5 млн тонн, сообщила организация.

В целом в 2024 году мировой выпуск металла уменьшился на 0,9%, до 1,839 млрд тонн.

Россия в декабре, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 8,6% в годовом выражении, до 5,7 млн тонн, а по итогам прошлого года - на 7%, до 70,7 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

декабрь 2024Динамика к декабрю 20232024 годДинамика к 2023 году
Всего (71 страна)144,55,6%1 839,4-0,9%
Страны ЕС (27), всего9,67,2%129,52,6%
Россия, страны СНГ, Украина6,8-6,8%84,8-4,2%
Россия5,7*-8,6%70,7-7,0%
Китай76,011,8%1 005,1-1,7%
Индия13,69,5%149,66,3%
Япония6,9-1,1%84,0-3,4%
США6,7-2,4%79,5-2,4%
Южная Корея5,2-3,2%63,5-4,7%
Германия2,74,137,25,2%
Турция3,0-7,6%36,99,4%
Бразилия2,61,8%33,75,3%
Иран2,6-8,2%31,00,8%

* - Предварительные данные

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