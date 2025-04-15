"Русагротранс" повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в апреле до 1,8-1,9 млн т, за сезон - до 41,2-41,5 млн т

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Аналитический центр "Русагротранса" повысил прогнозы экспорта пшеницы из РФ в апреле и по итогам текущего сельхозсезона (июль 2024 - июнь 2025 гг.).

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, оценка экспорта пшеницы в апреле повышена до 1,8-1,9 млн тонн с прежней в 1,5-1,6 млн тонн. В апреле 2024 года экспорт составил 4,89 млн тонн. Повышение прогноза связано в том числе с ростом отгрузок в Иран и Турцию, пояснили аналитики.

"В целом по сезону вывоз пшеницы может достичь 41,2-41,5 млн тонн, предыдущий прогноз составлял 40,8 млн тонн", - сказали в центре.

По данным центра, экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле за неделю снизились на $2, до $250 за тонну (FOB). Цены на румынскую пшеницу при этом укрепились на $4, до $255, французскую - на $10, до $252, аргентинскую - на $5, до $250, американскую - на $4, до $234 за тонну. Цена австралийской пшеницы снизилась на $2, до $247 за тонну.

"Биржевой рынок пшеницы укреплялся на фоне ослабления доллара и переноса со стороны США срока введения импортных пошлин на 90 дней для всех стран, кроме Китая", - отметили в центре.

По данным аналитиков, цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ за неделю не изменились - 17 800 - 18 000 рублей за тонну (без НДС), с поставкой по железной дороге составили 18 200 - 19 200 рублей за тонну.

Внутренний рынок пшеницы на прошлой неделе также существенно не менялся. На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) составили 15 800 - 16 300 рублей (без НДС), в центре - 15 700 - 16 100 рублей, в Поволжье - 15 800 - 16 200 рублей за тонну. В Сибири цены на пшеницу 4 класса выросли в среднем на 100 рублей, до 11 000 - 12 000 рублей за тонну.

Комментируя возможные последствия аномально теплой погоды, которая прогнозируется на этой неделе на территории европейской части РФ, аналитики отметили, что она "вероятно, не окажет вреда развитию посевов, но будет истощать влагозапасы, которые пока находятся на приемлемом уровне".