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Россия в апреле снизила отгрузки пшеницы на экспорт в 2,8 раза, до 1,3 млн т

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия с 1 по 20 апреля отгрузила на экспорт 1,3 млн тонн пшеницы, что в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки шли в 15 стран против 35 стран годом ранее. Крупнейшим покупателем стал Иран, куда отправлено 203,5 тысяч тонн, что в 1,9 раза больше прошлогоднего. На втором месте Турция - 191 тысяча тонн, что в 2,2 раза меньше, чем год назад. В Ливию отгрузки снизились на 33%, до 108 тысяч тонн, в Нигерию, куда год назад отгрузок не было, в этом году отправлено 76,5 тысяч тонн. Топ-5 замыкает Оман, куда экспортировано 71,5 тысяч тонн, что в 3,2 раза больше прошлогоднего.

Эксперт также выделила Судан, куда год назад экспорта не было, сейчас отправлено 66 тысяч тонн, и Танзанию - отгрузки в эту страну выросли на 22%, до 54 тысяч тонн. Экспорт в Албанию вырос 2,9 раза, в Ливан - почти в 5 раз, хотя объемы были небольшие.

В то же время она обратила внимание на то, что один из ведущих покупателей - Египет снизил закупки в 8,2 раза, до 33 тысяч тонн. Существенно сократились отгрузки в Израиль, Саудовскую Аравию, Йемен.

Как сообщила Тюрина, за этот период пшеницу экспортировала 21 компания против 67 годом ранее. Число портов, через которые шла отгрузка, сократилось до 11 с 24. "Сокращение отгрузок отмечается по всем портам Черноморского региона. Так, перевалка из Новороссийска снизились в 2,4 раза, до 626 тысяч тонн, через Ростов-на-Дону - в два раза, до 215 тысяч. тонн, рейдовая перевалка - в 2,8 раза, до 177,5 тысяч тонн, - сказала она. - Но продолжает наращивать отгрузки балтийский порт в Высоцке. С начала апреля они составили 132,5 тысяч тонн, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель".

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что с 1 по 20 апреля цены на французскую пшеницу выросли на 3%, до $244 за тонну, американскую - на 1,8%, до $231. Цены на российскую (FOB Новороссийск) колеблются в пределах $250-254 за тонну. "На 1 апреля было $253, сейчас $250 за тонну", - уточнила она.

По словам Тюриной, на протяжении всего этого периода цена российской пшеницы не имела дисконта к цене европейской. "Более того, российская пшеница сейчас дороже европейской, и именно это является одной из основных причин снижения отгрузок", - отметила она, напомнив, год назад дисконт составлял $13, что стимулировало экспорт.

Цены производителей на пшеницу 4-го класса укрепились с 1 апреля на 1,8%, до 15 370 рублей за тонну (без НДС). "Это связано с тем, что остатки зерна находятся на низком уровне, плюс остается под вопросом наличие качественной пшеницы, соответствующей требованиям импортеров", - сказала эксперт. В долларовом эквиваленте цена составляет $208,5 против $198,5 за тонну на 1 апреля.

"По сравнению с прошлым годом нынешние цены выше, однако и они, по мнению производителей, не покрывают рост затрат на выращивание пшеницы", - сказала Тюрина.

Елена Тюрина Российский зерновой союз
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