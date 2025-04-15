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Bank of America увеличил квартальную чистую прибыль на 10%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль примерно на 10%, выручку - на 6%.

В январе-марте чистая прибыль банка составила $7,4 млрд, или 90 центов в расчете на акцию, по сравнению с $6,7 млрд, или 76 центов на акцию, годом ранее.

Выручка повысилась до $27,4 млрд против $25,8 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль банка в 82 цента на акцию при выручке в $27 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале вырос на 3% и достиг $14,44 млрд. Непроцентные доходы увеличились почти на 10% - до $12,92 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам составили $1,48 млрд по сравнению с $1,32 млрд годом ранее.

Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц поднялась на 3,2%, составив $10,49 млрд. Тем временем средний объем депозитов сократился на 1% - до $948 млрд.

В сфере глобального банкинга выручка практически не изменилась - $5,98 млрд.

Бизнес в сфере управления активами состоятельных клиентов и инвестиционного менеджмента принес BofA доход в размере $6,02 млрд, что на 8% превзошло прошлогодний показатель. Объем активов под управлением банка вырос за год на 7% и достиг $1,9 трлн.

Выручка подразделения BofA, отвечающего за операции на рынках капитала, увеличилась на 11% и достигла $5,7 млрд. В том числе доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) повысился на 8% - до $3,5 млрд. Поступления от операций с акциями подскочили на 17% и составили рекордные $2,2 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 31 марта равнялся 11,8% против 11,9% как на конец 2024 года, так и на конец марта прошлого года.

В январе-марте банк вернул акционерам $6,5 млрд, в том числе $2 млрд за счет выплаты дивидендов и $4,5 млрд путем обратного выкупа акций.

Акции BofA дорожают на 2,1% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость банка сократилась почти на 20% (до $279 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 потерял 7,4%.

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