Bank of America в III кв увеличил чистую прибыль на 23%, выручку - на 11%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, в третьем квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 23%, выручку - на 11%.

В июле-сентябре чистая прибыль банка составила $8,469 млрд, или $1,06 в расчете на акцию, против $6,896 млрд, или $0,81 на акцию, годом ранее.

Выручка повысилась до $28,088 млрд против $25,345 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль банка на уровне $0,95 на бумагу при выручке в $27,5 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале повысился на 9,1% - до $15,233 млрд, рост объемов кредитования и депозитов частично нивелировался снижением процентных ставок, отмечается в отчетности.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам BofA в июле-сентябре снизились до $1,3 млрд по сравнению с $1,5 млрд за тот же период годом ранее и $1,6 млрд во втором квартале текущего года.

Выручка подразделения BofA, отвечающего за операции на рынках капитала, увеличилась на 11% и достигла $6,22 млрд. Доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) повысился на 5% (до $3,1 млрд), от операций с акциями - на 14% (до $2,3 млрд).

Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц выросла на 7%, составив $11,17 млрд. Средний объем депозитов повысился на 1% - до $947 млрд.

Бизнес в сфере управления активами состоятельных клиентов и инвестиционного менеджмента принес BofA доход в $6,3 млрд, что на 10% выше прошлогоднего показателя. Выручка в сфере глобального банкинга поднялась на 7% - до $6,2 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец сентября составлял 11,6% против 11,5% тремя месяцами ранее. Год назад показатель находился на уровне 11,8%.

За минувший квартал банк вернул акционерам $7,4 млрд за счет выплаты дивидендов ($2,1 млрд) и выкупа своих акций ($5,3 млрд).

С начала 2025 года капитализация BofA выросла на 14% (до $371 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 13%.