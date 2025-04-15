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Суд ограничил корпоративные права кипрской Dolen в "Кирскабеле"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области во вторник удовлетворил заявление Минпромторга РФ, в котором министерство требовало приостановить корпоративные права кипрской Dolen Investments Ltd в АО "Кирскабель" (Кировская область), говорится в судебной картотеке.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Ранее Арбитражный суд Московской области принял аналогичное решение в пользу Минпромторга, требовавшего приостановить корпоративные права Dolen в АО "Иркутсккабель".

Как сообщалось, в марте суд принял к рассмотрению два исковых заявления министерства к Dolen Investments Ltd. Оба заявления касались приостановления корпоративных прав кипрской компании в экономически значимых организациях (ЭЗО) - "Кирскабель" и "Иркутсккабель".

АО "Иркутсккабель" и АО "Кирскабель" - крупнейшие российские предприятия, выпускающие широкий ассортимент кабелей и проводов. Их продукция востребована в энергетике, нефте- и газодобывающей отрасли, оборонном комплексе, транспорте, машиностроении, строительной индустрии и сельском хозяйстве.

В январе 2025 года правительство РФ расширило перечень ЭЗО, включив туда "Иркутсккабель" и "Кирскабель".

Оба завода вместе с ООО "Торговый дом "Ункомтех" и АО "УК "Ункомтех", согласно их сайту, образуют холдинг по производству и реализации кабельно-проводниковой продукции.

Сообщалось также, что 100% УК "Ункомтех" ранее владела Dolen Investments, доля в которой принадлежала группе "Ренова". В 2024 году "Ренова" подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление с требованием изъять у Dolen долю в ТД "Ункомтех". Согласно картотеке суда, в августе прошлого года суд удовлетворил это требование, однако текст решения не был опубликован, так как дело рассматривалось в закрытом заседании.

Иркутсккабель Кирскабель Кировская область Dolen Investments Кипр Минпромторг РФ
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