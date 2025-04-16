Нефтесервисный холдинг "Борец" перешел под контроль РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Головная структура нефтесервисного холдинга "Борец" - ООО "Производственная компания "Борец" - перешла под контроль государства в лице Росимущества. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 15 апреля.

Событию предшествовало решение Арбитражного суда Калининградской области, который 28 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении нефтесервисной группы в казну из собственности МКООО "Салтекор Инвестментс" (99,99% доли в уставном капитале) и Международной коммерческой компании "Центр разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшелы, 0,01%).

Ведомство в иске называло конечными владельцами "Борца" подданного Великобритании Марка Шабада, гражданина Швеции Грегори Штульберга, а также бывшего акционера "ЮКОСа" Леонида Невзлина (включен Минюстом в реестр иноагентов), заочно осужденного в РФ к пожизненному лишению свободы за организацию убийств.

"ПК "Борец" - головная компания холдинга. Она также является единственным учредителем других производственных предприятий группы: Лебедянского машиностроительного завода ("ЛеМаЗ", Липецкая область), Оскольского завода нефтяного машиностроения ("Осколнефтемаш", Белгородская область), Лысьвенского завода нефтяного машиностроения ("Лысьванефтемаш", Пермский край), Курганского кабельного завода ("Курган-Кабель", Курганская область), "Борец-НЭО" (Владимирская область).

Кроме того, ПК "Борец" единолично контролирует и остальные компании холдинга, в том числе ООО "Борец Капитал", которое является эмитентом трех находящихся в обращении выпусков облигаций (два выпуска рублевых бондов с погашением в ноябре 2025 года и в марте 2026 года, а также выпуск замещающих облигаций, номинированных в долларах, с погашением в сентябре 2026 года)

"Борец" - вертикально интегрированная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Основным для компании является рынок Российской Федерации, заметные доли в структуре выручки приходятся на страны Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки.