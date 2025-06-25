Апелляция оставила в силе решение об обращении в казну нефтесервисной группы "Борец"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал бывшим собственникам нефтесервисного холдинга "Борец" в удовлетворении апелляционной жалобы на решение первой инстанции об обращении группы в собственность государства, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Соответствующее решение принято по итогам рассмотрения жалобы на заседании 25 июня. Иные подробности не сообщаются.

Апелляция была подана бывшими собственниками группы - Borets Holding Company Ltd (ОАЭ) и "Центром разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшелы). Ранее они контролировали в головной компании холдинга - ООО "ПК "Борец" - 99,99% и 0,01% соответственно.

До заседания по апелляции Borets Holding Company просила суд приостановить исполнение решения первой инстанции об обращении активов группы в казну, однако в удовлетворении этого требования ей было отказано.

Как сообщалось, 27 марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в собственность государства 100% долей в уставном капитале ПК "Борец". Среди совладельцев холдинга в иске ведомство называло подданного Великобритании Марка Шабада, гражданина Швеции Грегори Штульберга, а также бывшего акционера "ЮКОСа" Леонида Невзлина (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

По данным ЕГРЮЛ, 15 апреля головная структура нефтесервисного холдинга "Борец" - "ПК "Борец" - перешла под контроль государства в лице Росимущества. Спустя неделю под контроль РФ перешла и МКООО "Салтекор Инвестментс", через которую Borets Holding Company контролировало 99,99% группы.

"Борец" - вертикально интегрированная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Основным для компании является рынок Российской Федерации, заметные доли в структуре выручки приходятся на страны Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки.