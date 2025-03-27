Суд удовлетворил иск об обращении нефтесервисной группы "Борец" в казну

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к компаниям из цепочки владения нефтесервисным холдингом "Борец", сообщается в картотеке арбитражных дел.

Как сообщалось, Генпрокуратура просила суд обратить в собственность государства 99,99% доли в уставном капитале ПК "Борец", принадлежащей МКООО "Салтекор Инвестментс", и еще 0,01%, принадлежащих Международной коммерческой компании "Центр разработки нефтедобывающего оборудования"(Сейшелы).

Среди совладельцев холдинга в иске названы подданный Великобритании Марк Шабад, гражданин Швеции Грегори Штульберг, а также бывший акционер "ЮКОСа" Леонид Невзлин (включен Минюстом в реестр иноагентов), заочно осужденный в РФ к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. В отношении активов "Борца" суд ранее принял обеспечительные меры. Позднее он сделал исключение для структуры группы - ООО "Борец Капитал" - с целью осуществления ею выплат по рублевым бондам путем перечисления средств в Национальный расчетный депозитарий (НРД).

"Борец" - вертикально интегрированная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Основным для компании является рынок Российской Федерации, заметные доли в структуре выручки приходятся на страны Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки.