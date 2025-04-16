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ОПЕК+ в мае сможет увеличить добычу на 253 тыс. б/с, а не на 349 тыс. б/с

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в соответствии с новым графиком компенсаций ранее недосокращенных объемов в мае смогут увеличить добычу нефти на 253 тыс. баррелей в сутки (б/с), а не на 349 тыс. б/с, как планировалось ранее, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе обновленных данных альянса.

Таким образом, предельный уровень добычи ОПЕК+ в следующем месяце может составить 35,78 млн б/с, а не 35,85 млн б/с, как планировалось ранее.

Корректировки обусловлены изменением объемов для компенсации в апреле и мае, из-за чего предельный уровень добычи в текущем месяце был повышен на 27 тыс. б/с, а в следующем, напротив, понижен на 69 тыс. б/с.

Согласно обновленным данным, рост добычи альянса в апреле к марту может составить 115 тыс. б/с, до 35,53 млн б/с. Ранее ожидалось увеличение на 88 тыс. б/с, до 35,5 млн б/с.

нефть ОПЕК+
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