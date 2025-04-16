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Новый график компенсаций ОПЕК+ на май увеличен на 70 тыс. б/с

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Новый график компенсаций ранее недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ предполагает больший на 70 тыс. баррелей в сутки объем сокращений, чем ранее, следует из данных ОПЕК.

Так, ранее в мае страны должны были компенсировать 309 тыс. б/с, теперь - 378 тыс. б/с, из них на 60 тыс. б/с увеличен график для Казахстана, на 10 тыс. б/с - для России.

Между тем, для апреля план, наоборот, снижен на 27 тыс. б/с - до 222 тыс. б/с, при этом для России - на 45 тыс. б/с, до 6 тыс. б/с. Казахстан должен компенсировать 63 тыс. б/с вместо ранее предполагавшихся 53 тыс. б/с.

ОПЕК Казахстан ОПЕК+
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