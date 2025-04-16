Менеджмент "Ростелекома" предложил выплатить дивиденды за 2024 год

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Менеджмент ПАО "Ростелеком" предложил совету директоров выплату дивидендов за 2024 год, сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

"Мы рекомендовали дивиденды выплатить", - сказал Осеевский на площадке конференции Data Fusion.

В каком размере предлагаются дивиденды, он не уточнил. При этом глава компании напомнил, что прибыль "Ростелекома" в 2024 году снизилась по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 2024 году составила 24,1 млрд рублей, снизившись на 43%.

Ранее в апреле совет директоров "Ростелекома" утвердил дивидендную политику на 2024-2026 годы (распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 годах), согласно которой компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли МСФО. При этом соотношение чистый долг/OIBDA не должен превышать 3х.

Размер планируемых выплат в документе не указан.

Осеевский в среду пояснил журналистам, что это связано с макроэкономической ситуацией. "Все зависит от того, как будут выглядеть макроэкономические параметры. Если по-прежнему будет сильное давление через ключевую ставку на денежный поток, понятно, что это одна история. Поэтому сейчас никто не может сказать, как будет выглядеть эта картина в будущем", - сказал сказал президент "Ростелекома".

Прежняя дивполитика распространялась на выплаты за 2021-2023 годы. Она предполагала выплату не менее 5 рублей на акцию, при этом компания ежегодно планировала наращивать выплаты как минимум на 5%. Дивполитика предусматривала направление на выплаты не менее 50% от чистой прибыли.

По итогам 2023 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 6,06 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, суммарно - 21,16 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.