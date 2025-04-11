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"Ростелеком" планирует направлять на дивиденды за 2024-2026 гг. минимум 50% прибыли по МСФО

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" утвердил дивидендную политику на 2024-2026 годы (распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 годах), говорится в сообщении компании.

Согласно документу, компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли МСФО, уточняется в сообщении.

"Прозрачная дивидендная политика и ее последовательное выполнение обязательно будут способствовать поддержанию интереса как розничных, так и институциональных инвесторов к акциям "Ростелекома". Новая дивидендная политика, с одной стороны, обеспечивает выплаты акционерам не ниже уровня, рекомендованного Росимуществом и правительством РФ для компаний с государственным участием. С другой - сохраняет возможность выплачивать больше при условии обеспечения финансовой стабильности и долгосрочного устойчивого развития компании с учетом влияния макроэкономических факторов", - приводятся в сообщении слова президента компании Михаила Осеевского.

Прежняя дивполитика распространялась на выплаты за 2021-2023 годы. Она предполагала выплату не менее 5 рублей на акцию, при этом компания ежегодно планировала наращивать выплаты как минимум на 5%. Дивполитика предусматривала направление на выплаты не менее 50% от чистой прибыли.

По итогам 2023 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 6,06 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, суммарно - 21,16 млрд рублей.

Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 2024 году составила 24,1 млрд рублей, снизившись на 43%.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.


Ростелеком
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