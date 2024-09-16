Акционеры "Ростелекома" утвердили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 6,06 руб. на акцию

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Ростелеком" на годовом собрании в понедельник утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 6,06 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Суммарно на выплату дивидендов компания направит 21,16 млрд рублей.

На получение дивидендов будут иметь право акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 27 сентября 2024 года.

Акционеры также избрали совет директоров. Компания не приводит его персональный состав.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что на 11 мест в совете было предложено 11 кандидатов.

Впервые в совет директоров "Ростелекома" были номинированы заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Остальные кандидаты входили в прежний состав совета: президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор ГТК "Россия-1" Антон Златопольский, глава ООО "Новые цифровые решения" Вадим Семенов, председатель правления АО "СОГАЗ" Антон Устинов, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин.

При этом совет покинули вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"От себя лично и всего коллектива компании я благодарю председателя совета директоров с 2015 по 2024 годы Сергея Борисовича Иванова за личный вклад в достижение высоких результатов "Ростелекома" и вовлеченность в реализацию важнейших проектов федерального значения (...). Также мы благодарны Дмитрию Николаевичу Чернышенко за работу в совете директоров и участие в развитии компании. Его глубокое понимание индустриальной специфики, системный и одновременно визионерский подход позволили нам определить стратегические цели развития отрасли до 2035 года. Реализуя самые масштабные и сложные инициативы, мы всегда чувствовали поддержку со стороны Сергея Борисовича и Дмитрия Николаевича. Я убежден, что вместе с новым советом директоров мы продолжим уверенно двигаться к достижению технологического суверенитета нашей страны", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского. Он добавил, что менеджмент компании нацелен на тесную и плодотворную работу с новым советом директоров.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.

Уставный капитал "Ростелекома" составляет 8,73 млн рублей, он разделен на 3 млрд 282 млн 997 тыс. 929 обыкновенных и 209 млн 565 тыс. 147 привилегированных акций номиналом 0,0025 рубля.