ГНКАР и израильская Union Energy & Systems A учредили СП на Мальте

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) и израильская Union Energy & Systems A Ltd. учредили на Мальте совместное предприятие для деятельности в сфере добычи природного газа, сообщило Управление по конкуренции и делам потребителей Мальты (Malta Competition and Consumer Affairs, MCCAA).

"MCCAA одобрило решение SOCAR и Union Energy & Systems A Ltd. о создании на Мальте полностью функционального и независимого совместного предприятия Union Energy & Systems Operations Malta Ltd. Регулятор принял это решение 3 апреля текущего года в рамках упрощенной процедуры рассмотрения объединений", - говорится в сообщении.

Уведомление о создании СП было подано в MCCAA 11 марта. Сделка оформлена через соглашение о подписке на акции.

"Управление по конкуренции после рассмотрения пришло к выводу, что сделка соответствует условиям упрощенной процедуры и не нарушает антимонопольное законодательство. С учетом этого, регулятор не возражает против создания СП и признает его законным", - отмечается в информации.

Госнефтекомпания Азербайждана и Union Energy & Systems A будут иметь совместный контроль в новом предприятии.

"СП сосредоточится на разработке и эксплуатации залежей природного газа, используя функции SOCAR в операциях по добыче и транспортировке", - уточняет управление.

Union Energy & Systems A Ltd. - частная компания, зарегистрированная на Мальте и полностью принадлежащая израильскому предпринимателю Аарону Френкелю (контролирует группу Union Energy). Компания осуществляет деятельность в сфере природного газа через дочерние структуры.

SOCAR осуществляет деятельность во всех звеньях нефтегазовой цепочки - от разведки и добычи до переработки и поставок. На Мальте SOCAR представлена деятельностью в сфере сжиженного природного газа (СПГ).

SOCAR 31 января 2025 года подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10% доли участия в проекте "Тамар", одном из крупнейших офшорных газовых месторождений в Средиземноморье, расположенном у побережья Израиля.

Кроме того, 17 марта 2025 года SOCAR и Union Energy подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разведке газа в исключительной экономической зоне Израиля (ИЭЗ).