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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Chevron возобновила поставки природного газа с израильского месторождения Tamar

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американская Chevron Corp. возобновила поставки природного газа с месторождения Tamar ("Тамар"), расположенного на шельфе Левантийского моря (восточная часть Средиземного моря), после распоряжения министерства энергетики Израиля, пишет Financial Times со ссылкой на отраслевые источники.

По их данным, ожидается, что добыча на месторождении выйдет на полную мощность в течение нескольких дней.

Chevron, которая эксплуатирует месторождение, получила от министерства указание приостановить работу месторождения, которое является основным источником газа для израильских электростанций и промышленности, в самом начале войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа, которая началась 7 октября.

Chevron Израиль Левантийское море Tamar
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