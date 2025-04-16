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Банк "Уралсиб" в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Уралсиб" в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза - до 3,0 млрд рублей по сравнению с 8,2 млрд рублей прибыли в 2023 году, следует из отчета кредитной организации.

Расходы на резервы в 2024 году выросли в 2,2 раза - до 10,4 млрд рублей.

Чистый процентный доход до вычета резервов в 2024 году увеличился на 12,6% - до 37,5 млрд рублей, после резервов снизился на 5,4% - до 27,2 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в 2024 году сократился на 1,7% - до 8,7 млрд рублей.

Банк в 2024 году получил 1,2 млрд рублей чистого убытка по операциям с ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, операциям с иностранной валютой против 4,2 млрд рублей прибыли по этому показателю в 2023 году.

Убыток "Уралсиба" от пересмотра сроков погашения займов в 2024 году составил 1,8 млрд рублей.

Активы банка на 31 декабря 2024 года достигли 862,1 млрд рублей, увеличившись за год на 27,1%.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2024 году вырос на 19% - до 466,7 млрд рублей, после вычета резервов - на 18,6% - до 422,8 млрд рублей.

Средства клиентов в 2024 году увеличились на 21,9% - до 539,9 млрд рублей.

Собственный капитал банка на 31 декабря 2024 года составил почти 110 млрд рублей, снизившись за год на 5,7%.

Банк "Уралсиб" по итогам 2024 года занимал 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Уралсиб
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