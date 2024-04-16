Банк "Уралсиб" в 2023 году получил 8,2 млрд рублей прибыли по МСФО

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Уралсиб" в 2023 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 17% почти до 8,2 млрд рублей по сравнению с 6,97 млрд рублей прибыли в 2022 году, следует из отчета кредитной организации.

Ранее сообщалось, что банк за 9 месяцев 2023 года получил 11,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Таким образом, чистый убыток в IV квартале составил 3,2 млрд рублей против 4,2 млрд рублей прибыли в III квартале.

Чистый процентный доход до резервов в 2023 году вырос на 42% до 33,3 млрд рублей, после резервов – в 1,6 раза до 28,7 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в 2023 году снизился на 19% до 8,8 млрд рублей.

Расходы банка на резервы под кредитные убытки в 2023 году сократились на 14% до 4,6 млрд рублей.

Расходы на создание прочих резервов в 2023 году составили 6,0 млрд рублей, что в 2,7 раза больше расходов в 2022 году (2,2 млрд рублей).

Активы банка на 31 декабря 2023 года составили 678,2 млрд рублей, сократившись за год на 5%.

Кредитный портфель после вычета резервов в 2023 году вырос на 20% до 373,9 млрд рублей.

Средства клиентов в 2023 году сократились на 8% до 442,8 млрд рублей.

Собственный капитал на 31 декабря 2023 года составил 116,6 млрд рублей, увеличившись за год почти на 2%.

Банк "Уралсиб" по итогам 2023 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".