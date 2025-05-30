Банк "Уралсиб" в I квартале увеличил прибыль по МСФО на 55,5%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Банк "Уралсиб" в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 55,5% - до 1,4 млрд рублей, следует из отчета банка.

Расходы банка на создание резервов в январе-марте выросли в 2,8 раза - до 3,8 млрд рублей.

Чистый процентный доход до вычета резервов в I квартале 2025 года увеличился на 45,8% - до 11,8 млрд рублей, после резервов - на 19,5% - до 8,1 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в январе-марте текущего года сократился на 0,7% - до 2,0 млрд рублей.

Активы банка на 31 марта 2025 года составили 836,4 млрд рублей, сократившись с начала года на 3%.

Кредитный портфель после вычета резервов в I квартале 2025 года снизился на 1% - до 438,6 млрд рублей.

Средства клиентов в январе-марте текущего года сократились на 4,5% - до 515,4 млрд рублей.

Собственный капитал банка в I квартале вырос на 1,5% - до 111,7 млрд рублей.

Банк "Уралсиб" по итогам первого квартала 2025 года занимал 18-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".