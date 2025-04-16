В преддверии начала сезона шашлыков свинина за неделю подорожала на 0,3%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Приближение длинных майских выходных, которые, как правило, сопровождаются приготовлением шашлыков, начало влиять на цены на свинину.

Как сообщил Росстат, за неделю с 8 по 14 апреля это мясо подорожало на 0,3%, хотя неделей ранее цены снизиилсь на 0,1%.

Выросли и цены на сахар - на 0,1%. На прошлой неделе они упали на 0,1%.

По данным Росстата, за неделю фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 0,7%, мясные - на 0,6%, говядина и пшеничный хлеб - на 0,4%, сосиски, сардельки, соль - на 0,3%, мороженая рыба, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, вермишель, чай и водка - на 0,2%, сметана, творог, сыры, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб - на 0,1%.

Яйца подешевели на 1,6%, мясо кур - на 0,8%, пшеничная мука - на 0,3%, сливочное масло и пшено - на 0,2%, баранина, гречневая крупа, макаронные изделия и рис - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в стране на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.