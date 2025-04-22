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Россия в I квартале увеличила экспорт свинины в 1,7 раза

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия в первом квартале 2025 года экспортировала 76 тыс. тонн свинины и субпродуктов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

В стоимостном выражении поставки выросли в 2,1 раза, до более $180 млн.

Как и в 2024 году, в тройку крупнейших покупателей российской свинины входят Вьетнам, Белоруссия и Китай. Вьетнам в 2,1 раза нарастил стоимостной объем импорта российской свинины, поставки в Белоруссию выросли в 1,5 раза, экспорт в материковый Китай, начавшийся в марте 2024 года, за три месяца текущего года составил $32 млн.

"Рост экспорта связан с расширением географии поставок, - отмечает руководитель центра Илья Ильюшин, процитированный в сообщении. - Если в первом квартале 2024 года отгрузки осуществлялись в 32 страны, то в январе-марте этого года - в 43".

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Положительная динамика экспорта, которая в прошлом году наблюдалась практически по всем направлениям, продолжилась и в первом квартале 2025 года, отметил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, на которого ссылается центр.

"По итогам 2024 года экспорт продукции свиноводства вырос на 34% и достиг 322,5 тыс. тонн, включая мясо, субпродукты, шпик и живых свиней в пересчете на убойный вес. В стоимостном выражении это более $650 млн, - сказал он. - В прошлом году из месяца в месяц активно росли продажи в Белоруссию, восстанавливались отгрузки во Вьетнам. Положительная динамика наблюдалась в прошлом году и по другим странам, в частности, в два раза выросли поставки в Гонконг, на 15% - в Монголию, в 1,7 раза - в Сербию. С этими же тенденциями увеличения мы вошли в 2025 год, и в первом квартале рост экспорта сохранился, прежде всего в Белоруссию и Вьетнам".

Говоря о Китае, поставки на рынок которого начались в марте прошлого года, Ковалев сообщил, что за вторую половину 2024 года в эту страну было продано около 40 тыс. тонн свинины, по итогам всего 2025 года свиноводы рассчитывают на удвоение экспорта.

Как сообщает центр со ссылкой на пресс-службу "Мираторга" (один из ведущих производителей свинины в РФ), агрохолдинг в первом квартале увеличил экспорт продукции свиноводства почти в 1,7 раза, до 30,8 тыс. тонн с 18,3 тыс. тонн годом ранее. "Рост отгрузок стал возможен как благодаря увеличению объемов производства на мясоперерабатывающих комплексах компании в Белгородской и Курской областях, так и развитию клиентской базы на действующих и новых рынках, - говорится в сообщении. - Если раньше основными покупателями свинины были государства СНГ, то сейчас на первое место вышли страны Азии".

Компания "Агроэко" в 2024 году увеличила экспорт продукции свиноводства в 1,8 раза, до 27,8 тыс. тонн, из которых 48% пришлось на товарных свиней. В планах на 2025 год - увеличить объем экспорта еще на 66%, до более 46 тыс. тонн.

По словам коммерческого директора компании Дмитрия Алексеева, которые приведены в сообщении, в планах на 2025 год - получение аттестации на поставки в Китай.

Агроэкспорт
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