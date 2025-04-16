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Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 8 по 14 апреля 2025 года составила 0,11% после 0,16% с 1 по 7 апреля, 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен к 14 апреля составил 0,27%, с начала года - 2,99%.

Из данных за 14 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 14 апреля осталась на уровне конца марта с составила 10,34%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и ускорилась до 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция с 8 по 14 апреля подорожала на 1,1% (с 1 по 7 апреля - на 0,9%), в том числе выросли цены на капусту - на 4,6%, картофель - на 3,5%, свеклу - на 3,4%, морковь - на 2,6%, лук - на 2,0%, яблоки - на 0,9% и огурцы - на 0,5%. Снизились цены на бананы - на 0,9% и помидоры - на 0,6%.

С 8 по 14 апреля также существенно выросли цены на говядину и хлеб пшеничный - на 0,4%, свинину, сосиски, сардельки, печенье и соль - на 0,3%.

Снизились цены на яйца куриные - на 1,6%, мясо кур - на 0,8%, муку пшеничную - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров значительно подешевели телевизоры - на 1,2%, смартфоны - на 1,1%, электропылесосы - на 0,8%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю увеличились на 0,1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 14 апреля на уровне 10,38%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 8 по 14 апреля 2025 года инфляция замедлилась до 0,11% (с 0,16% неделей ранее). Продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,19% (после 0,14% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию цены выросли на 1,09% (после роста на 0,90%), на остальные продовольственные товары - на 0,11% (после 0,07%). В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,04% (после роста на 0,05% на предыдущей неделе): ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,21% (с 0,30%)", - говорится в обзоре.

Банк России 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - сообщил тогда ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в 2025 году в интервале 7-8% и 4% в 2026 году.

На конец марта при этом ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в февральском комментарии к прогнозу, поэтому пока годовая инфляция складывается несколько ниже ожиданий ЦБ. Прохождение пика по годовой инфляции в РФ ЦБ прогнозировал в апреле-мае.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился по сравнению с опросом в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).

Банк России Минэкономразвития Росстат
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