Экспорт Японии в марте вырос слабее прогноза, поставки в Россию подскочили на 47,6%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в марте вырос на 3,9% относительно того же месяца прошлого года, составив 9,848 трлн иен ($69 млрд), сообщил японский Минфин. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4,5%, по данным Trading Economics.

В феврале экспорт увеличился на 11,4%.

Экспорт в Россию вырос на 47,6%, в США - на 3,1%, в Гонконг - на 19,7%, в Южную Корею - на 11,5%, в страны АСЕАН - на 2,3%. В то же время экспорт в Китай сократился на 4,8%, в Евросоюз - на 1,1%.

Поставки за рубеж транспортного оборудования в марте выросли на 4,2%, автомобилей - на 6,7%. Экспорт производственного оборудования повысился на 3,8%, полупроводниковых компонентов - на 4,2%, химической продукции - на 3,7%.

Объем японского импорта в марте увеличился на 2%, до 9,304 трлн иен. Эксперты в среднем ожидали его повышения на 3,1% после сокращения на 0,7% в феврале.

Импорт транспортного оборудования уменьшился на 26,8%, минерального топлива - на 12,5%, в том числе СПГ - на 11,6%, бензина - на 17,2%. Закупки производственного оборудования выросли на 15,6%, химической продукции - на 11,3%, промышленных товаров - на 8,2%, электрооборудования - на 10,5%, одежды - на 15,5%.

Импорт из Китая повысился на 15,9%, из стран АСЕАН - на 10,5%, из Южной Кореи - на 2,5%, из Индии - на 16%, из ЕС - на 1,1%. Поставки из Гонконга сократились на 3,4%, из России - на 4,3%, из США - на 4,6%.

В марте Япония зафиксировала внешнеторговый профицит в размере 544,1 млрд иен по сравнению с 349,9 млрд иен годом ранее и 590,5 млрд иен в феврале.