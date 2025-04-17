Поиск

Экспорт Японии в марте вырос слабее прогноза, поставки в Россию подскочили на 47,6%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в марте вырос на 3,9% относительно того же месяца прошлого года, составив 9,848 трлн иен ($69 млрд), сообщил японский Минфин. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4,5%, по данным Trading Economics.

В феврале экспорт увеличился на 11,4%.

Экспорт в Россию вырос на 47,6%, в США - на 3,1%, в Гонконг - на 19,7%, в Южную Корею - на 11,5%, в страны АСЕАН - на 2,3%. В то же время экспорт в Китай сократился на 4,8%, в Евросоюз - на 1,1%.

Поставки за рубеж транспортного оборудования в марте выросли на 4,2%, автомобилей - на 6,7%. Экспорт производственного оборудования повысился на 3,8%, полупроводниковых компонентов - на 4,2%, химической продукции - на 3,7%.

Объем японского импорта в марте увеличился на 2%, до 9,304 трлн иен. Эксперты в среднем ожидали его повышения на 3,1% после сокращения на 0,7% в феврале.

Импорт транспортного оборудования уменьшился на 26,8%, минерального топлива - на 12,5%, в том числе СПГ - на 11,6%, бензина - на 17,2%. Закупки производственного оборудования выросли на 15,6%, химической продукции - на 11,3%, промышленных товаров - на 8,2%, электрооборудования - на 10,5%, одежды - на 15,5%.

Импорт из Китая повысился на 15,9%, из стран АСЕАН - на 10,5%, из Южной Кореи - на 2,5%, из Индии - на 16%, из ЕС - на 1,1%. Поставки из Гонконга сократились на 3,4%, из России - на 4,3%, из США - на 4,6%.

В марте Япония зафиксировала внешнеторговый профицит в размере 544,1 млрд иен по сравнению с 349,9 млрд иен годом ранее и 590,5 млрд иен в феврале.

АСЕАН Евросоюз Минфин Япония США Китай Гонконг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АЛРОСА" выделит финансирование на разведку полиметаллов в Якутии

Глава ФРС предупредил о возможном замедлении экономики США из-за пошлин

Глава ФРС предупредил о возможном замедлении экономики США из-за пошлин

Brent подорожала до $66,57 за баррель

Генпрокуратура подала в России иск к германской Wintershall Dea

Генпрокуратура подала в России иск к германской Wintershall Dea

Уолл-стрит упала в среду после заявлений Пауэлла

Уолл-стрит упала в среду после заявлений Пауэлла

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%

Обеспеченность российских компаний кадрами в I квартале 2025 года снизилась

Нефть ускорила рост, Brent приближается к $66 за баррель

ВТО резко ухудшила прогноз для мировой торговли в 2025 году

ВТО резко ухудшила прогноз для мировой торговли в 2025 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6200 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне78 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2243 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });