Глава ЦБ Финляндии допустил снижение ставок ЕЦБ более чем на 25 б.п.

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк, вероятно, продолжит смягчение денежно-кредитной политики, причем руководству регулятора не стоит исключать возможности более масштабного снижения ставок, чем традиционные 25 базисных пунктов, считает член совета управляющих ЕЦБ и глава центробанка Финляндии Олли Рен.

"Нам очень важно сохранять полную свободу действий. Под этим я подразумеваю, что мы не ставим для себя конкретных целей в плане нейтрального уровня ставки и не исключаем конкретных размеров снижения ставок, - заявил он в Вашингтоне - Настало время гибкой и активной ДКП".

ЕЦБ на прошлой неделе в седьмой раз понизил ключевую ставку по депозитам, которая теперь составляет 2,25%. Каждое из этих семи снижений было на 25 б.п.

Аналитики полагают, что до конца года регулятор снизит ставки еще на 25 б.п., тогда как участники финансовых рынков надеются на более выраженное смягчение ДКП на фоне неопределенности, вызванной торговыми войнами и вредящей экономике еврозоны.

"Если инфляция в июне опустится ниже нашей цели в 2%, правильной реакцией будет дальнейшее снижение ставок", - сказал Рен.

Он добавил, что руководство ЕЦБ будет внимательно следить за условиями на финансовых рынках и прогнозами роста европейской экономики.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 5 июня.