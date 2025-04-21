Основная сессия на рынке акций открылась ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 21 апреля. Торги основной сессии на "Мосбирже" в понедельник начались умеренным ростом котировок в ожидании геополитических новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта, в то время как настроения на внешних торговых площадках ухудшились (фьючерс на нефть Brent просел ниже $67 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,3% к уровню закрытия основной сессии пятницы, лидируют в росте акции "Юнипро" (+2,5%), ВТБ (+1,3%) и "ВК" (+0,7%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2880,84 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 1118,51 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 0,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 19 апреля, составляет 81,1371 рубля (-88,29 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Газпром нефти" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,9%), "Северстали" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%), бумаги "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Москва и Киев в течение предстоящей недели смогут договориться об урегулировании конфликта.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. Тогда обе страны начнут вести серьезный бизнес с США, которые процветают, и обе заработают много денег!" - написал он в социальной сети Truth Social.

18 апреля пятницу Трамп подтвердил позицию, согласно которой США прекратят попытки урегулировать украинский кризис, если увидят, что одна из сторон не заинтересована в этом.

Киев должен на этой неделе ответить на предложения президента США Трампа по прекращению конфликта, которые были переданы Украине ранее, пишет The Wall Street Journal. "Украина находится под давлением, поскольку на этой неделе должна отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации Трампа о том, как положить конец войне", - сообщает издание.

Эти идеи, как говорится в публикации, включают "уступки России" - потенциальное признание Вашингтоном Крыма российским и контроля со стороны России над новыми регионами, а также исключение возможности вступления Киева в НАТО, отмечает газета.

Она, ссылаясь на западных чиновников, пишет, что эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном представителями администрации Трампа украинским коллегам, а также европейским чиновникам на встрече в Париже в четверг на минувшей неделе.

Ответ, как ожидается, должен последовать на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если позиции Америки, Европы и Украины совпадут, предложения могут быть переданы Москве, подчеркивает The Wall Street Journal. Американскую сторону на встрече будут представлять спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио. В случае одобрения предложений Уиткофф должен будет отправиться в Москву.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", в начале недели на российском фондовом рынке могут преобладать позитивные настроения. Поддержку индексам оказывают сезонные факторы, в том числе приближение дивидендного сезона. До конца недели можно купить акции ПАО "Полюс", "Яндекса" и "НОВАТЭКа" перед закрытием реестров акционеров этих эмитентов с правом на дивиденды. Кроме того, внимание инвесторов привлекут финрезультаты компаний "Озон Фармацевтика" и "Промомед" за 2024 год. Ключевым событием недели станет заседание в пятницу Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.

Прошлую неделю российский рынок акций завершил на позитивной ноте, также продолжилось укрепление рубля. С начала года рубль подорожал по отношению к юаню примерно на 25% - на данном этапе такое аномальное укрепление естественным образом выступает в качестве дефляционного фактора. Банк России на неделе выпустил обзор "Динамика потребительских цен", в котором отмечаются предварительные признаки замедления инфляции. Тем не менее, годовая инфляция к текущему моменту ускорилась до 10,34%, а базовый ИПЦ увеличился до 9,65% в годовом выражении, что может удерживать Банк России от смягчения денежно-кредитной политики на данном этапе, полагают эксперты "Цифра брокер".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, с утра понедельника рынок акций умеренно подрос, индекс МосБиржи находится вблизи сопротивления 2900 пунктов, где на прошлой неделе началась фиксация части прибыли.

"Если геополитика не преподнесет сюрпризов, то ждем боковика вплоть до пятницы, когда ЦБ объявит решение по ключевой ставке. Наш прогноз - ставка останется неизменной, но риторика регулятора смягчится. При таком сценарии и прочих нейтральных факторах можно ждать пробоя 2900 пунктов", - считает эксперт.

Антонов рекомендует обратить внимание на акции "НОВАТЭКа" (1208 рублей). Фундаментально бумага сейчас не выглядит сильной, однако Китай объявил о прекращении закупок СПГ в США, и это место вполне может занять "НОВАТЭК". Акции вошли в зону сопротивления 1200-1230 рублей, ее пробой откроет дорогу на 1320 рублей, считает эксперт компании "Алор брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов считает, что на этой неделе индекс МосБиржи может подняться к 3000 пунктам.

Индекс МосБиржи смог закрепиться выше 200-дневной средней (2845 пунктов), удержавшись в умеренном "плюсе" по итогам прошлой недели. Стремление участников рынка сократить позиции перед выходными для ухода от новостных рисков было не очень выраженным, судя по невысоким объемам торгов. Прошедшее пасхальное перемирие, объявленное Россией, и заявления США, сделанные в выходные, настраивают на возможность сближения позиций стран Запада по украинскому вопросу и позитивные новости по итогам следующего раунда встреч США и Европы, намеченных на конец этой недели, считает аналитик.

"Отсутствие негативных новостей в сочетании с неплохой технической картиной по индексу и ключевым "фишкам" способствуют оживлению спроса на российские акции. Целевым по индексу МосБиржи на сегодня по-прежнему видим диапазон 2850-2910 пунктов, ждем подъема к его верхней границе. В течение недели допускаем тест индексом МосБиржи "круглой" отметки в 3000 пунктов", - полагает Локтюхов.

В США в минувшую пятницу биржи не работали в связи с пасхальными праздниками.

В Азии в понедельник на работающих рынках наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,8-0,9%).

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии в понедельник остаются закрытыми в связи с пасхальными праздниками.

Японский рынок просел на фоне обеспокоенности инвесторов предстоящими торговыми переговорами между США и Японией.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых, на пять лет - 3,6%. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics. Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) шестой месяц подряд. До этого НБК опускал их в октябре и июле 2024 года.

Такое решение оказало положительное влияние на настроения инвесторов, поскольку оно указывает, что ЦБ нацелен на стабилизацию курса юаня на фоне неопределенности в мировой экономике.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются, поскольку прогресс в ходе переговоров США и Ирана ослабил опасения относительно потенциальных ограничений поставок, сообщает Trading Economics.

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 1,5% до $66,96 за баррель, июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1,5% до $63,68 за баррель. В минувшую пятницу торги не проводились из-за пасхальных выходных.

Однако трейдеры по-прежнему обеспокоены влиянием торговой войны, развернутой президентом США Трампом, на мировую экономику и спрос на энергоносители.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдет третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.