Мосбиржа в сентябре запустит вечные фьючерсы на Bitcoin и Ethereum

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует в сентябре начать торги вечными фьючерсами на Bitcoin и Ethereum, сообщила управляющий директор рынка деривативов площадки Мария Патрикеева.

Фьючерсы с привязкой к стоимости криптовалют появились на Мосбирже летом 2025 года. Сейчас квалифицированным инвесторам доступны фьючерсы (квартальные или месячные) на Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron.

"Планируем расширять эту линейку и в перспективе довести количество монет до десяти. Плюс мы планируем запустить вечные фьючерсы на эти базовые активы. В сентябре мы запустим первые два вечных фьючерса на индексы биткоина и эфира", - сказала Патрикеева на семинаре для журналистов "Медиадни".

Также в ближайшее время Мосбиржа собирается запустить вечные фьючерсы на порядка 20 иностранных акций. "На самые популярные базовые активы - Amazon, AMD, Tesla, Netflix и другие", - рассказала Патрикеева.

Она напомнила, что в этом году на срочном рынке Мосбиржи уже появились 34 новых инструмента. "Планируется запустить еще порядка 30 до конца года", - заключила управляющий директор рынка деривативов торговой площадки.

Вечные фьючерсы - это однодневные контракты, которые не имеют фиксированной даты экспирации и автоматически пролонгируются на следующий торговый день.