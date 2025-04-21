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Группа "Южуралзолото" в 2024 г. увеличила EBITDA на 11%, до 34,4 млрд руб.

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Южуралзолото" (ЮГК) в 2024 году получила скорректированную EBITDA 34,4 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Это на 11% больше результата 2023 года.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" накануне, ожидали этот показатель в диапазоне 22,1-33,1 млрд рублей.

Консолидированная выручка выросла на 12%, до 75,9 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA осталась примерно на том же уровне - 45,3% в 2024 году против 45,6% в 2023 году. Компания отмечает опережающий рост цены на золото в сравнении с умеренным повышением операционных расходов и ослабление рубля.

Чистая прибыль ЮГК подскочила до 8,8 млрд рублей с 0,7 млрд рублей годом ранее.

Чистый долг вырос на 21%, до 76,3 млрд рублей на фоне ввода в эксплуатацию ГОКа "Высокое", выхода на проектную мощность ЗИФ "Коммунар", увеличения лизинговых платежей за карьерную технику для интенсификации горных работ, а также из-за переоценки курсовых разниц, отмечает ЮГК. Отношение чистого долга к EBITDA выросло до 2,22х с 2,03х на конец 2023 года в связи со снижением объемов производства золота на 17%.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании с долей около 68% является Константин Струков.

ЮГК Южуралзолото
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