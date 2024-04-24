Группа "Южуралзолото" в 2023 году увеличила EBITDA на 23%, до 30,9 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Южуралзолото" (ЮГК) в 2023 году увеличила EBITDA на 23%, до 30,9 млрд рублей, сообщила компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", накануне ожидали этот показатель в диапазоне 28-31 млрд рублей.

Чистая прибыль ЮГК составила 0,7 млрд рублей против убытка 20,1 млрд рублей в 2022 году.

Вопрос о выплате дивидендов совет директоров ЮГК рассмотрит в мае и вынесет на годовое собрание акционеров, которое пройдет до конца июня.