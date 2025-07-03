Акционеры ЮГК утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщил золотодобытчик.

ЮГК в 2024 году сократила производство золота на 17%, до 10,6 тонны, из-за приостановки на несколько месяцев добычи на Урале по решению Ростехнадзора. Продажи золота снизились на 14%, до 10,9 тонны.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании с долей около 68% является Константин Струков.