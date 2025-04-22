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Совет директоров "Группы Астра" принял решение о проведении buyback

Компания готова выкупить до 2 млн акций

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа Астра" принял решение о целесообразности проведения обратного выкупа акций (buyback), говорится в сообщении компании.

Выкуп планируется произвести в пользу дочерней компании - ООО "Астра Технологии". Размер buyback может составить до 2 млн акций (около 1% капитала "Группы Астра").

"Основная цель buyback - реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников, - говорится в сообщении. - Также с учетом кратного роста бизнеса последние несколько лет менеджмент компании полагает, что справедливая оценка "Группы Астра" выше текущей рыночной капитализации: возврат капитала акционерам через выкуп с рынка недооцененных акций представляется логичным шагом".

На первом этапе компания планирует выкупить с рынка около 500 тыс. акций. Приблизительно такой объем акций был передан топ-менеджменту и ключевым сотрудникам компании в 2024 году в рамках долгосрочной программы мотивации.

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Группа Астра
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