Цена размещения в рамках SPO "Группы Астра" составила 555 руб. за бумагу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) в ходе SPO разместило акции по 555 рублей за бумагу. Объем сделки составил 11,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Нам удалось привлечь значительный спрос со стороны инвесторов на довольно крупный для подобных сделок объем, - сказал гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев, слова которого приводятся в сообщении. - Причем мы увидели повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов - порядка 60% спроса пришлось на них. Также высокий спрос был у наших сотрудников, а это сильный аргумент в пользу того, что наши специалисты верят в развитие компании".

Всего был продан 21 млн акций, или 10% уставного капитала. В ходе SPO компания получила свыше 60 тыс. заявок от инвесторов. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены в соотношении 60% на 40%.

Итоговая цена размещения соответствует финальному ценовому ориентиру, установленному накануне.

По итогам SPO free float "Группы Астра" вырос до 15%.

Реализованный в ходе SPO пакет акций был предоставлен основным акционером "Группы Астра" Денисом Фроловым.

Ранее Сивцев отмечал, что в рамках SPO, по оценке компании, будет размещен весь предлагаемый пакет, что увеличит free float группы до 15%. Это, по его словам, позволит компании попасть в первый уровень листинга МосБиржи и в ее индекс, что увеличит число потенциальных инвесторов компании.

"Группа Астра" и Фролов, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение и ряд других действий c акциями компании (lock-up) в течение шести месяцев с даты завершения SPO.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время, по данным компании, ПАО полностью или частично владеет 18 ИТ-компаниями из России и Белоруссии.

В середине октября 2023 года ПАО "Группа Астра" провело IPO на Московской бирже. Всего было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб.

До IPO 76,19% акций компании принадлежало Денису Фролову, 19,05% - Илье Сивцеву (они выступили продающими акционерами в ходе IPO), а оставшиеся 4,76% - квазиказначейский пакет (передан "Астра инвестициям"). В настоящее время основным акционерам принадлежит 80,24% акций.

В 2024-2025 годах еще до 2 млн акций компании (1,2%) могут перейти из квазиказначейского пакета в руки сотрудников "Группы Астра". Это предусмотрено новой программой мотивации сотрудников.

Выручка "Группы Астра" по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей (рост на 77%), чистая прибыль за отчетный период выросла на 18%, до 3,6 млрд рублей.

В течение ближайших двух лет группа намерена увеличить основные финансовые показатели в три раза. "Буквально недавно завершили планирование на 2024-2025 годы и цель, которую ставим - х3 за два года, - говорил ранее Сивцев. - Хотелось бы расти х3 по всем ключевым параметрам - выручка, количество внедрений, количество клиентов. Но самая простая метрика, которой мы это меряем - чистая прибыль. Поэтому основной KPI, который стоит перед командой, - сделать в 2025 году чистую прибыль в три раза большую, чем было сделано за 2023 год".

"Группа Астра" рассчитывает на такой рост финансовых показателей за счет развития имеющихся продуктовых направлений, а также за счет запуска новых. К первым относится собственно ОС и экосистема сопутствующих программных продуктов - СУБД, система виртуализации, почтовая система и пр.

Показатель чистой прибыли служит базой для определения размера дивидендов - на их выплату компания, согласно дивидендной политике, будет направлять от 50% чистой прибыли. Ранее директор по экономике и финансам компании Елена Бородкина отметила, что совет директоров "Группы Астра" ориентируется при подготовке рекомендаций акционерам компании по выплате дивидендов за 2023 год на показатель в 50% от чистой прибыли.

"Скорее всего мы (совет директоров - ИФ) будем рекомендовать направить на дивиденды 50% от чистой прибыли компании, - говорила Бородкина. - Конкретную сумму мы обсудим позднее, летом".