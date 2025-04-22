Поиск

Toyota и Daimler Truck завершают объединение подразделений по выпуску грузовиков

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor и германская Daimler Truck намерены завершить объединение подразделений по выпуску грузовиков Hino Motors и Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), сообщает издание Nikkei Asia.

Компании анонсировали сделку в мае 2023 года, планируя завершить ее до конца 2024 года. Однако в феврале 2024 года они отложили закрытие сделки на неопределенный срок, отметив, в частности, затягивание ее рассмотрения регуляторами.

Как сообщает Nikkei, Toyota и Daimler планируют создать холдинговую компанию для объединенных операций и вывести ее на Токийскую биржу в апреле 2026 года. По информации издания, японский антимонопольный регулятор близок к завершению рассмотрения сделки, и компании рассчитывают подписать окончательное соглашение в мае.

Daimler Truck владеет свыше 89% MFTBC, которая выпускает грузовые автомобили и автобусы под маркой Fuso, остальная доля принадлежит группе Mitsubishi. Hino Motors также производит автобусы и грузовики различного назначения, Toyota владеет её контрольным пакетом.

Daimler Truck Mitsubishi Toyota Fuso Hino Motors Япония Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 14:20

Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2024 год в 34,84 руб./акция

Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2024 год в 34,84 руб./акция

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Цена золота обновила рекорд, превысив отметку $3500 за унцию

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Переговоры Таиланда с США по пошлинам отложили по просьбе Вашингтона

Аналитик допустил, что акции Apple могут подешеветь еще почти на 30%

Аналитик допустил, что акции Apple могут подешеветь еще почти на 30%

Трамп потребовал от "неудачника" Пауэлла немедленно снизить ставки ФРС

Трамп потребовал от "неудачника" Пауэлла немедленно снизить ставки ФРС

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });