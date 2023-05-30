Daimler Truck и Toyota объединят MFTBC и Hino Motors в одну компанию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Германская Daimler Truck и японская Toyota Motor подписали необязывающее соглашение об объединении своих подразделений Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) и Hino Motors.

Как сообщает пресс-служба Daimler Truck, они будут объединены в холдинговую компанию, акции которой будут котироваться на Токийской фондовой бирже.

Daimler Truck владеет свыше 89% MFTBC, которая выпускает грузовые автомобили и автобусы под маркой Fuso, остальная доля принадлежит группе Mitsubishi. Hino Motors также производит автобусы и грузовики различного назначения, Toyota владеет её контрольным пакетом.

Daimler Truck и Toyota будут иметь равные доли в новой компании со значительной долей внешних акционеров.

Детали сделки и корпоративной структуры будут согласованы позднее в юридически обязывающих окончательных соглашениях, отмечается в сообщении. Их подписание ожидается в первом квартале 2024 года, а закрытие сделки - к концу следующего года.