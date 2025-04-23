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Началось взыскание в доход РФ промышленных активов Алексея Митюшова

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российская Федерация получила на свой баланс первый из активов бизнесмена Алексея Митюшова, взысканных в ходе судебного процесса по иску Генеральной прокуратуры в Арбитражном суде Башкирии.

Это 100% долей строительной компании ООО "Нефтехимремстрой" (НХРС), сообщается в ЕГРЮЛ. Выручка этой компании за 2024 год составила 6,79 млрд рублей, за 2023 - 17,49 млрд рублей.

Всего по решению суда, взысканию в доход государства подлежат также все доли участия в ООО "Техцентр", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж", а также все акции ОАО "Подземнефтегаз", АО "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой".

Генпрокуратура в иске от 24 января текущего года требовала применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать в доход РФ акции и доли промышленных предприятий Башкирии. По мнению истца, фигурант дела, находясь в должности директора ООО "Газпром энерго" и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP), использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии", став их бенефициарным владельцем.

Генпрокуратура РФ Арбитражный суд Башкирии Алексей Митюшов активы
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