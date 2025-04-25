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Суд передал в собственность государству "Салаватский катализаторный завод"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российская Федерация получила на свой баланс еще несколько активов бизнесмена Алексея Митюшова, взысканных в ходе судебного процесса по иску Генеральной прокуратуры в Арбитражном суде Башкирии.

Всего суд решил взыскать в доход государства акции и доли семи юридических лиц. В ЕГРЮЛ уже отразились изменения собственника по всем четырем ООО, упомянутым в решении. Также иск охватывает три АО (АО "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ОАО "Подземнефтегаз") - изменения владельцев акционерных обществ в реестре пока не отображаются.

В ЕГРЮЛ 22 апреля был отражен переход в собственность государства всех долей ООО "Нефтехимремстрой", а 24 апреля - ООО "Техцентр", ООО "Салаватский катализаторный завод" и ООО "РемЭнергоМонтаж".

"Салаватский катализаторный завод" - ведущий российский производитель катализаторов и адсорбентов на основе диоксида кремния, которые поставляются, в том числе, для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" и другим предприятиям стратегических отраслей. В 2024 году выручка ООО "СкатЗ" достигла 3,872 млрд рублей, чистая прибыль - 314 млн рублей.

Генпрокуратура в иске от 24 января текущего года требовала применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать в доход государства акции и доли промышленных предприятий Башкирии. По мнению истца, фигурант дела, находясь в должности директора ООО "Газпром энерго" и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP), использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии", став их бенефициарным владельцем.

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